Украина получила статус государства-кандидата на вступление в ЕС
Евросовет на саммите лидеров стран ЕС, что стартовал 23 июня в Брюсселе, предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове
Об этом сообщает премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в Twitter.
Статус кандидата на вступление в ЕС официально предоставили Украине и Молдове.
Глава Европейского совета Шарль Мишель также разместил твит с сообщением об историческом моменте.
- 11 июня Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но отметила, что при этом выдвинет условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства. А 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".
- 20 июня глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что считает кандидатство Украины в ЕС "решенным делом".
- 22 июня Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что надеется на положительное решение о кандидатстве Украины в ЕС.
- 23 июня, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, глава Евросовета Шарль Мишель назвал ожидаемое решение "геополитическим выбором" и выразил уверенность в том, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС.
- 23 июня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты сегодня и завтра, "немедленно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.
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