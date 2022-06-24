Украина получила серебро на ЧМ по водным видам спорта

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала серебро на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

На соревнованиях по артистическому плаванию украинская команда показала результат в произвольных упражнениях – 95,0000. Этот показатель помог украинкам занять вторую позицию.

Одержавший победу Китай набрал 96,700. Япония – третья (93,1333).

В составе нашей сборной выступили Марина и Владислава Алексеевы, Олеся Деревянченко, Марта Федина, Вероника Гришко, София Мациевская, Ангелина Овчинникова и Валерия Тищенко.

ЧМ по водным видам спорта проходит в венгерском Будапеште. Для нашей сборной это уже седьмая награда на турнире.

ЧМ-2022 по водным видам спорта

Артистическое плавание. Команды. Свободная программа

24 июня

1. Китай – 96,7000

2. Украина – 95,0000

3. Япония – 93,1333

21 июня украинский пловец Михаил Романчук получил бронзу на ЧМ по водным видам спорта - 2022.

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