Украина получила серебро на ЧМ по водным видам спорта
Сборная Украины по артистическому плаванию получила серебро на ЧМ по водным видам спорта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала серебро на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
На соревнованиях по артистическому плаванию украинская команда показала результат в произвольных упражнениях – 95,0000. Этот показатель помог украинкам занять вторую позицию.
Одержавший победу Китай набрал 96,700. Япония – третья (93,1333).
В составе нашей сборной выступили Марина и Владислава Алексеевы, Олеся Деревянченко, Марта Федина, Вероника Гришко, София Мациевская, Ангелина Овчинникова и Валерия Тищенко.
ЧМ по водным видам спорта проходит в венгерском Будапеште. Для нашей сборной это уже седьмая награда на турнире.
ЧМ-2022 по водным видам спорта
Артистическое плавание. Команды. Свободная программа
24 июня
1. Китай – 96,7000
2. Украина – 95,0000
3. Япония – 93,1333
- 21 июня украинский пловец Михаил Романчук получил бронзу на ЧМ по водным видам спорта - 2022.
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