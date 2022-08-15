Украина получила седьмое золото ЧЕ по водным видам спорта
Марина и Владислава Алексеи принесли сборной Украины в артистическом плавании седьмую золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
На ЧЕ в Риме сестры Алексеи в технической программе среди дуэтов победили с результатом 92,8538 балла. Серебро завоевали австрийки Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри, получившие от судей 91,9852. Бронзу получили итальянки Линда Черрути и Констанца Ферро – 90,3577.
Марина и Владислава Алексеев в Италии также победили среди дуэтов. В общей сложности на счету сборной Украины на нынешнем ЧЕ стало семь золотых наград.
ЧЕ по водным видам спорта
Рим, Италия
15 августа
Артистическое плавание. Дуэты. Техническая программа
1. Марина Алексеева / Владислава Алексиева (Украина) – 92,8538 балла
2. Анна-Мария Александри / Эйрини-Марина Александри (Австрия) – 91,9852
3. Линда Черрути/Констанца Ферро (Италия) – 90,3577
- 14 августа Марта Федина принесла Украине в артистическом плавании пятую золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта.
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