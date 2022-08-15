Украина получила седьмое золото ЧЕ по водным видам спорта

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

На ЧЕ в Риме сестры Алексеи в технической программе среди дуэтов победили с результатом 92,8538 балла. Серебро завоевали австрийки Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри, получившие от судей 91,9852. Бронзу получили итальянки Линда Черрути и Констанца Ферро – 90,3577.

Марина и Владислава Алексеев в Италии также победили среди дуэтов. В общей сложности на счету сборной Украины на нынешнем ЧЕ стало семь золотых наград.

ЧЕ по водным видам спорта

Рим, Италия

15 августа

Артистическое плавание. Дуэты. Техническая программа

1. Марина Алексеева / Владислава Алексиева (Украина) – 92,8538 балла

2. Анна-Мария Александри / Эйрини-Марина Александри (Австрия) – 91,9852

3. Линда Черрути/Констанца Ферро (Италия) – 90,3577

14 августа Марта Федина принесла Украине в артистическом плавании пятую золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта.

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