Об этом сообщает Еспресо.TV.

В воскресенье, 14 августа, на ЧЕ в Риме Федина выиграла соревнование в произвольном соло. Она получила за свое выступление 94,6333 балла. Серебро получила итальянка Линда Черрути (92,1000), бронзу – Василики Александри из Австрии (91,8333).

Для Фединой эта награда стала уже четвертой на нынешнем чемпионате Европы. Ранее она победила в техническом соло и выиграла командные соревнования в технической программе и хайлайте. На счету украинок на ЧЕ пять наград.

В целом для 20-летней Марты Фединой нынешнее золото является девятым на чемпионатах Европы. Также украинка является двукратной чемпионкой мира.

ЧЕ по водным видам спорта

Рим, Италия

14 августа

Артистическое плавание

Произвольное соло

1. Марта Федина (Украина) – 94,6333 балла

2. Линда Черрути (Италия) 92.1000

3. Василики Александри (Австрия) 91,8333

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