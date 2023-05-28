Украина получила прямую путевку в Лигу чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

О том, что победитель Украинской премьер-лиги напрямую попадет в групповой раунд ЛЧ, стало известно после того, как итальянский "Интер" гарантировал себе место в Лиге чемпионов. Миланцы в 37-м туре чемпионата Италии победил "Аталанту" (3:2), оторвались от клуба из Бергамо, который идет в турнирной таблице пятым, на 8 очков и стали для конкурентов недостижимыми.

Таким образом, Украина получит прямую путевку в групповой раунд главного еврокубка вне зависимости от результата финала ЛЧ, в котором "Интер" 10 июня в Стамбуле сыграет с английским "Манчестер Сити".

За два тура до завершения чемпионата Украины турнирную таблицу возглавляет "Шахтер", опережающий ближайшего преследователя - "Днепр-1" - на 5 очков. Сегодня главные конкуренты по борьбе за золот встретятся между собой. Донетчанам для того, чтобы гарантировать себе чемпионство, достаточно ничьей.