Украина получила премии Евросоюза в области культурного наследия
Украина одержала победу на European Heritage Awards, это премия ЕС в области культурного наследия. Андреевская церковь в Киеве также получила награду
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
Еврокомиссия и "Европа Ностра" объявили победителей премии European Heritage Awards 2022 года.
Наградили 30 выдающихся достижений в области наследия из 18 европейских стран в пяти категориях.
Андреевская церковь в Киеве победила в категории "Охрана культурного наследия и его адаптивное повторное использование".
"Эта комплексная и хорошо задокументированная реставрация вернула народу Украины памятник, который имеет значительную культурную и духовную ценность", - говорится в сообщении.
Награду в категории "Привлечение граждан и повышение осведомленности" получил проект "Праздник вышиванки".
- Украина впервые стала победительницей престижной европейской премии в области культурного наследия European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2022. Всемирный день вышиванки победил в номинации "Привлечение граждан и повышения осведомленности".
- Ранее рассказывали, что у голливудского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера появилась собственная вышиванка из Украины.
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