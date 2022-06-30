Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Еврокомиссия и "Европа Ностра" объявили победителей премии European Heritage Awards 2022 года.

Наградили 30 выдающихся достижений в области наследия из 18 европейских стран в пяти категориях.

Андреевская церковь в Киеве победила в категории "Охрана культурного наследия и его адаптивное повторное использование".

"Эта комплексная и хорошо задокументированная реставрация вернула народу Украины памятник, который имеет значительную культурную и духовную ценность", - говорится в сообщении.

Награду в категории "Привлечение граждан и повышение осведомленности" получил проект "Праздник вышиванки".

Украина впервые стала победительницей престижной европейской премии в области культурного наследия European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2022. Всемирный день вышиванки победил в номинации "Привлечение граждан и повышения осведомленности".

Ранее рассказывали, что у голливудского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера появилась собственная вышиванка из Украины.