Украина получила полмиллиарда евро грантовых средств от ЕС

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Указанные средства были отнесены к общему фонду Государственного бюджета и будут направлены на обеспечение финансирования самых актуальных расходов государства, в частности в социальной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

Кроме того, часть средств будет направлена на поддержание продовольственной безопасности. Деньги будут выделены для обеспечения бесперебойного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции. Посреди них методом поддержки доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу.

15 сентября Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), банк ЕС, осуществил первые выплаты в рамках пакета экстренных мер солидарности на сумму 1,59 млрд евро. Первый пакет экстренной поддержки в размере 668 млн евро был полностью перечислен в течение месяца после начала полномасштабной и неспровоцированной войны России против Украины.

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