Украина получила полмиллиарда евро грантовых средств от ЕС
Государственный бюджет Украины получил 500 млн евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного 5 сентября Контракта по развитию государства и усилению устойчивости
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"Указанные средства были отнесены к общему фонду Государственного бюджета и будут направлены на обеспечение финансирования самых актуальных расходов государства, в частности в социальной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
Кроме того, часть средств будет направлена на поддержание продовольственной безопасности. Деньги будут выделены для обеспечения бесперебойного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции. Посреди них методом поддержки доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу.
- 15 сентября Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), банк ЕС, осуществил первые выплаты в рамках пакета экстренных мер солидарности на сумму 1,59 млрд евро. Первый пакет экстренной поддержки в размере 668 млн евро был полностью перечислен в течение месяца после начала полномасштабной и неспровоцированной войны России против Украины.
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