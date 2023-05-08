Украина получила почти 190 млн евро льготного кредита от Всемирного банка
В общий фонд госбюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
"Благодарен команде Всемирного банка за поддержку финансовой устойчивости Украины. Привлеченные средства позволят возместить первоочередные социальные расходы госбюджета, в частности, финансирование оплаты труда работников бюджетной сферы, а также обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Согласно информации, указанный заем предоставлен в рамках соглашения о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" между Украиной и Международной ассоциацией развития (МАР).
Срок погашения кредита от МАР – 10 лет с 4-летним льготным периодом. Денежные средства будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль 2023 года.
- В пятницу, 28 апреля, в государственный бюджет Украины поступило гранту $1,25 млрд от Соединенных Штатов Америки.
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