Украина получила почти 190 млн евро льготного кредита от Всемирного банка

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Благодарен команде Всемирного банка за поддержку финансовой устойчивости Украины. Привлеченные средства позволят возместить первоочередные социальные расходы госбюджета, в частности, финансирование оплаты труда работников бюджетной сферы, а также обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Согласно информации, указанный заем предоставлен в рамках соглашения о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" между Украиной и Международной ассоциацией развития (МАР).

Срок погашения кредита от МАР – 10 лет с 4-летним льготным периодом. Денежные средства будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль 2023 года.