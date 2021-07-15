Украина получила первый турецкий беспилотник для ВМС, - Таран

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба министерства в Facebook.



"Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования", - сказал он.



Таран ожидает от БПЛА эффективного наблюдения и прикрытия Черного и Азовского морей и возможностей поражения надводных и наземных объектов противника.

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