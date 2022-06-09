Об этом сообщили в Посольстве США в Украине.

"В рамках пакета в 40 миллиардов долларов, подписанного президентом Байденом 21 мая, прямая поддержка в размере $1 миллиарда долларов уже прибыла, чтобы помочь Украине и ее народу двигались вперед. Еще $7,5 миллиарда долларов грантовой помощи уже на пути, и мы работаем над тем, чтобы как можно скорее оказать еще большую экономическую помощь", - говорится в сообщении.

Посол Бриджит Бринк встретилась с вице-премьер-министром экономики Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Нацбанка Кириллом Шевченко. Стороны обсудили, как поддержка США может укрепить экономику Украины. Посол отметила, что сейчас ведется работа над тем, чтобы ускорить оказание еще большей помощи для Украины.

"Мы знаем, что народ Украины уже с большой решительностью работает над восстановлением. Ваша сила вдохновляет нас. Соединенные Штаты убедится, чтобы наша помощь досталась нуждающимся и поддержала суверенную, независимую, демократическую и процветающую Украину", - добавила она.

11 мая палата представителей США одобрила пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на сумму $40 млрд.

21 мая Джо Байден подписал закон о выделении Украине безопасности в $40 млрд. Ожидается, что из $40 млрд непосредственно на оборону предусмотрено $20 млрд.

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