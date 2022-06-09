English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Украина получила первый миллиард долларов с $40 миллиардов поддержки от Штатов, – посол США

Украина получила первый миллиард долларов с $40 миллиардов поддержки от Штатов, – посол США

9 июня, 2022 четверг
01:31
Экономика

Прямая поддержка в размере 1 млрд. долларов в рамках пакета помощи Украине от США объемом 40 млрд. долларов уже прибыла в Украину. На очереди еще один транш

Об этом сообщили в Посольстве США в Украине.

"В рамках пакета в 40 миллиардов долларов, подписанного президентом Байденом 21 мая, прямая поддержка в размере $1 миллиарда долларов уже прибыла, чтобы помочь Украине и ее народу двигались вперед. Еще $7,5 миллиарда долларов грантовой помощи уже на пути, и мы работаем над тем, чтобы как можно скорее оказать еще большую экономическую помощь", - говорится в сообщении.

Посол Бриджит Бринк встретилась с вице-премьер-министром экономики Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Нацбанка Кириллом Шевченко. Стороны обсудили, как поддержка США может укрепить экономику Украины. Посол отметила, что сейчас ведется работа над тем, чтобы ускорить оказание еще большей помощи для Украины.

"Мы знаем, что народ Украины уже с большой решительностью работает над восстановлением. Ваша сила вдохновляет нас. Соединенные Штаты убедится, чтобы наша помощь досталась нуждающимся и поддержала суверенную, независимую, демократическую и процветающую Украину", - добавила она.

  • 11 мая палата представителей США одобрила пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на сумму $40 млрд.
  • 21 мая Джо Байден подписал закон о выделении Украине безопасности в $40 млрд. Ожидается, что из $40 млрд непосредственно на оборону предусмотрено $20 млрд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
помощь
США
Читайте также:
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
6 июня, 2022 понедельник
Заявления президента о том, что завоеванную оккупантами территорию значительно труднее забирать, ставит военных в определенные рамки. Колонка Сергея Згурца
8 июня, 2022 среда
Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО
8 июня, 2022 среда
"Россияне поставили все на одну карту, главный удар планируют нанести по Краматорску", – польский генерал проанализировал ситуацию на фронте
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.01
    Покупка 34.01
    Продажа 34.93
  • EUR
    Покупка 35.88
    Продажа 37.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
9 июня
00:57
Паспорт гражданина Украины
Почти половина всех украинских беженцев в Польше хотят вернуться в Украину, - опрос
00:47
Данилов пока не может ответить, почему произошла оккупация юга страны
00:35
Разминирование ключевых портов Украины может продолжаться месяцами, - Bloomberg
00:21
В Минюсте обещают быстрый механизм конфискации имущества коллаборантов
00:19
Беженцы из Мариуполя
С начала войны из Украины выехали более 7 млн человек, - ООН
00:11
На киевских вокзалах пассажирам придется проходить сквозь металлоискатели
2022, среда
8 июня
23:56
В школьном подвале устроили комнату пыток. Офис генпрокурора сообщил о подозрении военным преступникам из России
23:43
С начала войны украинские штурмовики и бомбардировщики совершили 1100 боевых атак на противника
23:42
Украина победила Ирландию в Лиге наций
23:30
Олаф Шольц
Несмотря на заявления Шольца, Германия не дает оружие Украине, - Der Spiegel
23:18
В Харькове раздался очень громкий взрыв
23:11
У нас еще нет визового режима с РФ: Данилов объяснил, как пропагандистку Овсянникову впустили в Украину
22:50
Госдума РФ планирует "отменить" независимость Литвы. В Украине среагировали
22:41
ОТУ "Восток" 8 июня убили 31 оккупанта и уничтожили 2 беспилотника
22:36
Аналитика
Сергей Згурец
Гаубица М777 – это три топора, которые в дальнейшем будут уничтожать вражескую технику. Колонка Сергея Згурца
22:30
На фото президент Украины Владимир Зеленский
Самая влиятельная часть американского бизнеса считает, что санкции против России нужно усиливать, - Зеленский
22:19
На фото Владимир Зеленский
Только наше знамя и украинский закон вернут Донецку нормальную жизнь. И конечно – новые матчи команд мирового уровня на "Донбасс-арене", - Зеленский
22:07
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 июня
21:51
Продовольствие является частью российского "арсенала террора", - глава ЕС
21:40
Давид Арахамия
Арахамия помогает российскому миллиардеру Абрамовичу оменить в суде санкции, - The Times
21:34
Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС
21:24
Андрей Шевченко
Ровно 10 лет назад стартовал Евро-2012, который принимали Украина и Польша
21:22
Сергей Лавров
Лавров обвинил Зеленского в "опасности украинских портов". МИД Украины отреагировал
21:20
Обстрелы Эсманской и Середино-Будской громад, авианалет на Краснополье: ситуация на Сумщине по состоянию на 8 июня
21:07
"Колаборанты идут в утиль". Россия "сбросила маски" и начинает на временно оккупированных территориях прямую интеграцию в Россию, - Андрющенко о новом "правительстве ДНР"
21:05
Call of Duty: Modern Warfare II 
Вышел первый трейлер новой части видеоигры Call of Duty
21:00
Переговоры с Россией, к сожалению, не являются вопросом близкого времени, - Госдепартамент США
20:45
Ирландия – Украина: Петраков выбрал нестандартный состав на стартовый матч в Лиге наций
20:45
Вживую
Ирландия – Украина. Футбол. Нужны перемены
20:44
Россияне развернули "искандеры" вблизи Херсонской области, - Мотузяник
20:29
Евросоюз создал специальную группу для расследования дел попавших под санкции россиян и белорусов - Bloomberg
20:27
15-летний украинский парень с помощью беспилотника помог уничтожить колонну российской армии
20:25
Против Харви Вайнштейна в который раз выдвинули обвинения в домогательстве.
20:09
На фото последствия российских обстрелов в Луганской области
В районе Северодонецка силы россиян в десять раз превышают численность ВСУ, - Минобороны
19:58
Байден
Байден посетит встречи G7 и НАТО в июне
19:52
"Наш бывший коллега стал коллаборантом": "Слуги" призвали правоохранителей как можно скорее передать в суд дело нардепа Ковалева
19:50
Европа, IT, агро, "зеленая" энергетика, локализация производства: Зеленский предложил инвесторам вкладывать деньги в Украину, несмотря на войну
19:38
Россия вывозит украинское зерно из Мелитополя поездами, собираются бежать из города
19:35
Российский олигарх надеется приостановить санкции, пока Суд ЕС рассматривает его жалобу, - The Guardian
19:25
Эксклюзив
Мелитополь
Враг частично отвел войска на Запорожье для ротации, - Старух
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV