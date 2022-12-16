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Украина получила первый груз аварийно-ремонтного оборудования от США

16 декабря, 2022 пятница
14:07
Мир

Пани посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк объявила о поступлении первого американского груза аварийно-ремонтного оборудования

Об этом Бриджит Бринк сообщила в твиттер.

Пани посол поблагодарила за работу украинских защитников в силах ПВО:

"Благодарна работой противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром", - отметила Бриджет Бринк.

Также она объявила о поступлении первой партии с оборудованием для украинской инфраструктуры:

"Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже поступил - Украина победит", - заявила госпожа США.

  • Напомним, 15 декабря мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что для столичных котельных и станций теплоснабжения Соединенные Штаты Америки передали специальную технику, в том числе 4 экскаватора и более 130 генераторов.

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Украина
война с Россией
США
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