Украина получила первый груз аварийно-ремонтного оборудования от США
Пани посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк объявила о поступлении первого американского груза аварийно-ремонтного оборудования
Об этом Бриджит Бринк сообщила в твиттер.
Пани посол поблагодарила за работу украинских защитников в силах ПВО:
"Благодарна работой противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром", - отметила Бриджет Бринк.
Также она объявила о поступлении первой партии с оборудованием для украинской инфраструктуры:
"Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже поступил - Украина победит", - заявила госпожа США.
- Напомним, 15 декабря мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что для столичных котельных и станций теплоснабжения Соединенные Штаты Америки передали специальную технику, в том числе 4 экскаватора и более 130 генераторов.
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