Украина получила первые отремонтированные в Польше танки Leopard
2 октября стало известно, что украинские Силы обороны получили первые отремонтированные на механическом заводе "Бумар-Лабенды" в Польше танки Leopard
Об этом информирует Polska Grupa Zbrojeniowa .
"Пока другие делают декларации относительно будущего, мы действуем в консультациях с украинской стороной. Украинская сторона получила первые танки Leopard, специально отремонтированные в Бумар-Лабенды, работа над следующими танками продолжается", - говорится в заявлении.
Справочно. Механический завод "Бумар-Лабенды" (Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy") - польская компания, базирующаяся в Гливице. С 2015 года предприятие является главным подрядчиком модернизации танков Leopard 2A4 к стандарту Leopard 2PL, а с 2019 года производит ремонт с модификацией танков Т-72М1 на стандарт T-72М1Р.
Что предшествовало
26 апреля стало известно , что сервисный центр по обслуживанию и ремонту украинских танков Leopard 2 заработает в Польше, в городе Гливице, на основе предприятия Bumar-Labedy уже в мае.
Уже в июле Берлин заявил, что польские партнеры смогут ремонтировать пострадавшие на фронте в Украине танки Leopard 2А4.
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