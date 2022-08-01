Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграме.

"Европейский Союз направил Украине €1 млрд исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в €500 млн уже зачислен на счет НБУ. Поступления второго транша ожидаем завтра", - пишет Шмыгаль.

Также министр отметил, что €1 млрд от ЕС – часть большого пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму €9 млрд. Эти средства Украина использует для финансирования первоочередных потребностей бюджета.

Международные партнеры нарастили объемы финансирования госбюджета Украины за последние две недели более чем на 101 млрд грн.

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