Украина получила первую в истории медаль ЧМ по фристайлу в командных соревнованиях
Сборная Украины завоевала бронзовую награду в командных соревнованиях по лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На ЧМ-2023 в грузинском Бакуриани, Анастасия Новосад, Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк набрали в финале 260,57 балла и стали третьими. Золото выиграла команда США (331,37), серебро досталось Китаю (328,14).
Украина завоевала медаль в командных соревнованиях на чемпионате мира впервые в истории. В общем, эта награда стала для нашей команды третьей за все время выступлений. В 2011 году бронзу ЧМ выиграла Ольга Волкова, а в 2019 году серебро завоевал Александр Абраменко.
ЧМ-2023 по фристайлу
Бакуриани, Грузия
19 февраля
Лыжная акробатика
Командные соревнования
1. США – 331.37
2. Китай – 328.14
3. Украина – 260.57
- 4 февраля Дмитрий Котовский впервые в карьере получил золото Кубка мира по фристайлу.
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