Украина получила первую в истории медаль ЧМ по фристайлу в командных соревнованиях

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На ЧМ-2023 в грузинском Бакуриани, Анастасия Новосад, Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк набрали в финале 260,57 балла и стали третьими. Золото выиграла команда США (331,37), серебро досталось Китаю (328,14).

Украина завоевала медаль в командных соревнованиях на чемпионате мира впервые в истории. В общем, эта награда стала для нашей команды третьей за все время выступлений. В 2011 году бронзу ЧМ выиграла Ольга Волкова, а в 2019 году серебро завоевал Александр Абраменко.

ЧМ-2023 по фристайлу

Бакуриани, Грузия

19 февраля

Лыжная акробатика

Командные соревнования

1. США – 331.37

2. Китай – 328.14

3. Украина – 260.57