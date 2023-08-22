Украина получила первую партию ракет SCALP, в дальнейшем они будут поступать в неплохом ритме, - посол во Франции

Об этом рассказал посол Украины во Франции Вадим Омельченко, передает LB.ua.

"Эта партия была испытательна, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALPы будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок – их ритм, а здесь у французов все очень неплохо", – рассказал украинский дипломат.

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Также он отметил, что в случае, если президент Владимир Зеленский или его французский коллега Эммануэль Макрон говорят о том, что "Франция приняла решение по просьбе украинской стороны предоставить нам какое-то вооружение", то это значит, что оно "уже в Украине и уже работает на фронте».

Справочно. SCALP – это франко-британская крылатая ракета класса "воздух-земля", аналог британской Storm Shadow. Имеет дальность более 250 км, высокоточна и почти не видна для радаров. Может адаптироваться под Су-24М. Боевая часть весит 450 кг, имеет самоликвидированную функцию. Впервые использована Великобританией 19 лет назад в Ираке.