Украина получила первую медаль Паралимпиады-2020
Фехтовальщица Евгения Бреус принесла Украине первую бронзовую награду Паралимпийских игр в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Евгения Бреус завоевала бронзу в фехтовании на сабле. В поединке за третье место украинка победила венгерку Еву Андреа Гаймаши из Венгрии - 15:10.
Медаль Бреус стала для сборной Украины первой на Паралимпиаде-2020.
- Напомним, 24 августа в Токио состоялась церемония открытия Паралимпийских игр-2020 .
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