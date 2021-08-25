Украина получила первую медаль Паралимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Евгения Бреус завоевала бронзу в фехтовании на сабле. В поединке за третье место украинка победила венгерку Еву Андреа Гаймаши из Венгрии - 15:10.

Медаль Бреус стала для сборной Украины первой на Паралимпиаде-2020.

Напомним, 24 августа в Токио состоялась церемония открытия Паралимпийских игр-2020 .

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