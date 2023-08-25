Украина получила первую медаль ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Сборная Украины завоевала бронзовую награду чемпионата мира в мужских соревнованиях на байдарках-четверках на дистанции 500 м
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в facebook .
На ЧМ в Дуйсбурге (Германия) Олега Кухарик, Игорь Трунов, Дмитрий Даниленко и Иван Семикин преодолели 500 м за 1 мин 19,631 сек и финишировали третьими.
Золото завоевала Германия (1.19,183), серебро - Венгрия (1.19,570).
Вместе с первой на ЧМ-2023 наградой, украинские гребцы получили лицензию на Олимпиаду-2024.
Сборная Украины выиграла медаль ЧМ на байдарках-четверках в третий раз подряд. В 2021 году наши байдарочники завоевали золото, а в прошлом году - бронзу.
ЧМ-2023 по гребле на байдарках и каноэ
Дуйсбург, Германия
25 августа
Мужчины. Байдарки-четверки. 500 м
1. Германия – 1.19,183
2. Венгрия – 1.19,570
3. Украина – 1.19,631
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