Украина получила первую медаль ЧМ по борьбе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На ЧМ-2023 в Белграде Василий Михайлов победил в поединке за бронзу Болата Сакаева из Казахстана.

Украинский борец является действующим чемпионом Европы по борьбе. В прошлом году он также завоевал бронзу чемпионата мира.

Для сборной Украины медаль Михайлова стала первой на ЧМ-2023 в Белграде.

Чемпионат мира проходит в Сербии с 16 по 24 сентября и является отборочным к Олимпиаде-2024.