Украина получила первую медаль ЧМ по борьбе
В понедельник, 18 сентября, борец вольного стиля Василий Михайлов принес Украине первую медаль чемпионата мира - 2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На ЧМ-2023 в Белграде Василий Михайлов победил в поединке за бронзу Болата Сакаева из Казахстана.
Украинский борец является действующим чемпионом Европы по борьбе. В прошлом году он также завоевал бронзу чемпионата мира.
Для сборной Украины медаль Михайлова стала первой на ЧМ-2023 в Белграде.
Чемпионат мира проходит в Сербии с 16 по 24 сентября и является отборочным к Олимпиаде-2024.
- В апреле 2023 года женская сборная Украины победила в общем медальном зачете чемпионата Европы по борьбе.
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