Украина получила первую медаль ЧМ-2023 по водным видам спорта
Прыгуны в воду Алексей Середа и Кирилл Болюх принесли сборной Украины первую награду чемпионата мира по водным видам спорта
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Фукуоке (Япония) в финале соревнований по синхронным прыжкам с платформы 10 м Среда и Болюх получили серебро. Они набрали 439,32 балла и уступили Лянь Цзюньцзе и Хао Янг из Китая, победившим с большим отрывом и суммой 477,75. Бронзу выиграли мексиканцы Кевин Реес и Рандаль Вальдес (434,16).
Кто еще соревнуется на ЧМ-2023 в Японии
Награда украинских прыгунов в воду стала первой для Украины на ЧМ-2023 по водным видам спорта. Кроме медали украинцы получили лицензию на Олимпийские игры-2023.
Чемпионат мира в Фукуоке продлится до 30 июля. На нем также проходят соревнования по плаванию, плаванию на открытой воде, артистическому плаванию и водному поло.
Результат
ЧМ-2023 по водным видам спорта
Прыжки в воду
Мужчины
Платформа, 10 м
Фукуока, Япония
17 июля
1. Лянь Цзюньцзе – Хао Янг (Китая) – 477,75
2. Алексей Середа – Кирилл Болюх (Украина) – 439.32
3. Кевин Реес – Рандаль Вальдес (Мексика) – 434,16
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