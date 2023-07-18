Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Фукуоке (Япония) в финале соревнований по синхронным прыжкам с платформы 10 м Среда и Болюх получили серебро. Они набрали 439,32 балла и уступили Лянь Цзюньцзе и Хао Янг из Китая, победившим с большим отрывом и суммой 477,75. Бронзу выиграли мексиканцы Кевин Реес и Рандаль Вальдес (434,16).

Кто еще соревнуется на ЧМ-2023 в Японии

Награда украинских прыгунов в воду стала первой для Украины на ЧМ-2023 по водным видам спорта. Кроме медали украинцы получили лицензию на Олимпийские игры-2023.

Чемпионат мира в Фукуоке продлится до 30 июля. На нем также проходят соревнования по плаванию, плаванию на открытой воде, артистическому плаванию и водному поло.

Результат

ЧМ-2023 по водным видам спорта

Прыжки в воду

Мужчины

Платформа, 10 м

Фукуока, Япония

17 июля

1. Лянь Цзюньцзе – Хао Янг (Китая) – 477,75

2. Алексей Середа – Кирилл Болюх (Украина) – 439.32

3. Кевин Реес – Рандаль Вальдес (Мексика) – 434,16