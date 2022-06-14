Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам Анны Маляр, на поле боя украинские военнослужащие ежедневно тратят около 5 -6 тыс. артиллерийских снарядов. В то время как военные России – в десять раз больше.

"Возможности по вооружению и количеству военнослужащих в России значительно выше. Каких усилий не прилагала бы Украина на сегодняшний день, какой бы профессиональной ни была наша армия, без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну... От того, что Украина запрашивала, что нам нужно, мы сегодня получаем примерно 10%", – сказала Маляр.

Она также сообщила, что РФ пытается всячески блокировать поставки оружия в Украину, срывая такие договоренности или мешая транзиту оружия через другие страны, задействовав свои агентурные сети.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк накануне заявил, что Украине для победы над Россией нужны 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал потребности Украины для победы над Россией, заявив, что его страна готова предоставить все и помочь Украине быть успешной.

Завтра, 15 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится третье заседание "Контактной группы по обороне Украины" в "формате Рамштайн" во главе с Министром обороны США Ллойдом Остином III.

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