Украина получила от стран ЕС около 50 млрд евро помощи, – глава Евросовета Мишель
С начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от стран Евросоюза около 50 млрд. евро помощи
Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в Брюсселе после подписания Декларации ЕС-НАТО, передает Укринформ .
"Впервые в нашей истории мы предоставили летальное военное вооружение Украине через Европейский фонд мира только через несколько часов после того, как началась (полномасштабная, – ред.) война. Сейчас мы выделили на это более 3 миллиардов евро – дополнительно к масштабным военным поступлениям от стран -членов. Мы объединены в поддержке Украины, оказании ей дипломатической, финансовой и политической поддержки. ЕС и его страны-члены вместе предоставили около 50 миллиардов евро помощи", - сказал президент Евросовета.
Он также отметил сближение стран, входящих в ЕС и НАТО, и предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС .
"Война РФ против Украины поразила обе наши организации и сблизила нас. Мы стали сильнее. НАТО усилило свое присутствие в Восточной Европе и Швеции и Финляндии. Путин хотел видеть меньше НАТО, но добился противоположного результата - он получил больше НАТО и будет иметь больше ЕС". Мы ускоряем процесс расширения в Западных Балканах и приняли историческое решение – предоставили статус стран-кандидатов Украине и Молдове и европейскую перспективу – для Грузии", - сказал Мишель.
- Глава Евросовета ранее заявлял о необходимости приостановки членства России в Совбезе ООН.
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