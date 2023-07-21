Об этом информирует Энергоатом, ссылаясь на сообщения министерства энергетики США Дженнифер Гренхольм.

Она отметила, что минэнерго США стремится внести вклад в безопасность украинских АЭС в связи с агрессией России.

"Мы гордимся тем, что передали 3 новых аварийных генератора Энергоатома для обеспечения резервного питания украинских реакторов (на АЭС, - ред.) в случае потери электроснабжения", - написала она в twitter.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин поблагодарил правительство США и отметил, что переданные генераторы имеют мощность 2,2 МВт, их доставят на украинские АЭС уже в августе. Кроме того, после деоккупации они могут использоваться на Запорожской АЭС.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко выразил благодарность американским коллегам за помощь в противостоянии российскому энергетическому терроризму.

"С помощью наших партнеров мы готовимся к зиме, которая будет непростой. Поэтому эта поддержка очень значима для всех украинцев, которые будут ждать света в своих домах", - добавил он.