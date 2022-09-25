Об этом он рассказал в интервью CBC NEWS .

"Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже было принято. И от конгресса США мы получили NASAMS. Это системы ПВО", - подчеркнул Владимир Зеленский.

24 августа президент США объявил о новом пакете военной помощи на $3 млрд, который включает 6 дополнительных зенитно-ракетных систем NASAMS, контрбатарейные радары, дроны и сотни тысяч боеприпасов. Правда, тогда не сообщалось о сроках поставки.

26 августа стало известно, что Пентагон заказал у изготовителя системы ПВО NASAMS для Украины.

16 сентября в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине две системы NASAMS в течение двух месяцев.

17 сентября спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что зенитно-ракетные комплексы NASAMS существенно усилят украинскую противовоздушную оборону и позволят защитить объекты критической инфраструктуры.

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