Украина получила от США системы ПВО NASAMS, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что США передали Украине системы ПВО NASAMS
Об этом он рассказал в интервью CBC NEWS .
"Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже было принято. И от конгресса США мы получили NASAMS. Это системы ПВО", - подчеркнул Владимир Зеленский.
- 24 августа президент США объявил о новом пакете военной помощи на $3 млрд, который включает 6 дополнительных зенитно-ракетных систем NASAMS, контрбатарейные радары, дроны и сотни тысяч боеприпасов. Правда, тогда не сообщалось о сроках поставки.
- 26 августа стало известно, что Пентагон заказал у изготовителя системы ПВО NASAMS для Украины.
- 16 сентября в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине две системы NASAMS в течение двух месяцев.
- 17 сентября спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что зенитно-ракетные комплексы NASAMS существенно усилят украинскую противовоздушную оборону и позволят защитить объекты критической инфраструктуры.
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