Украина получила от США новую партию "джавелинов"

Об этом сообщает "Голос Америки".

Груз содержит летальное вооружение с дополнительными противотанковыми системами "Джавелин", боеприпасами и средствами первой медицинской помощи.

"Этот груз, а также $2,5 млрд общей помощи Вооруженным Силам Украины, выделенных с 2014 года, демонстрирует последовательную политику Соединенных Штатов по поддержке Украины, чтобы она могла эффективно защищаться от агрессии России", - заявили в посольстве США в Украине.

Это третья и заключительная партия дополнительной помощи на $60 млн от США.

Первые две партии помощи были доставлены 10 и 18 октября.

Напомним, 18 октября в Украину прибыла вторая партия технической помощи от правительства США для нужд ВСУ.

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