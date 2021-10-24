Украина получила от США новую партию "джавелинов"
Украина получила от США новую партию военной помощи, в которую вошли противотанковые системы "Джавелин"
Об этом сообщает "Голос Америки".
Груз содержит летальное вооружение с дополнительными противотанковыми системами "Джавелин", боеприпасами и средствами первой медицинской помощи.
"Этот груз, а также $2,5 млрд общей помощи Вооруженным Силам Украины, выделенных с 2014 года, демонстрирует последовательную политику Соединенных Штатов по поддержке Украины, чтобы она могла эффективно защищаться от агрессии России", - заявили в посольстве США в Украине.
Это третья и заключительная партия дополнительной помощи на $60 млн от США.
Первые две партии помощи были доставлены 10 и 18 октября.
- Напомним, 18 октября в Украину прибыла вторая партия технической помощи от правительства США для нужд ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.35Продажа 30.76
- Актуальное
- Важное