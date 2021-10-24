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Украина получила от США новую партию "джавелинов"

24 октября, 2021 воскресенье
20:14
война с Россией

Украина получила от США новую партию военной помощи, в которую вошли противотанковые системы "Джавелин"

Об этом сообщает "Голос Америки".

Груз содержит летальное вооружение с дополнительными противотанковыми системами "Джавелин", боеприпасами и средствами первой медицинской помощи.

"Этот груз, а также $2,5 млрд общей помощи Вооруженным Силам Украины, выделенных с 2014 года, демонстрирует последовательную политику Соединенных Штатов по поддержке Украины, чтобы она могла эффективно защищаться от агрессии России", - заявили в посольстве США в Украине.

Это третья и заключительная партия дополнительной помощи на $60 млн от США.

Первые две партии помощи были доставлены 10 и 18 октября.

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военная помощь США Украине
США
Javelin
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