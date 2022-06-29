Украина получила от США грант в $1,3 млрд
В рамках пакета финансирования государственного бюджета Украина получила от Соединенных Штатов Америки грант в 1,3 млрд долларов
Об этом сообщил в твиттере премьер-министр Денис Шмигаль.
"Спасибо президенту США Джо Байдену за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета на $7,5 млрд", – написал он.
Кроме того, Шмигаль поблагодарил за оперативные решения Всемирный банк, через механизм которого был осуществлен перевод, и лично президента группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.
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