Украина получила от Словакии гаубицы Zuzana 2

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Людовит Одор в Twitter.

"Помощь Украине представляет совместные усилия для длительного мира, уважения свобод и ценностей. Спасибо Германии, Дании и Норвегии за отправку словацких гаубиц Zuzana 2. Будет больше", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Словакии подтвердило передачу Украине самоходных артиллерийских установок. Там отметили, что такие боевые машины стоят 92 миллиона евро.

Передача оружия состоялась в ареале предприятия Konstrukta-Defence в словацком городе Дубница над Вагам. На мероприятии присутствовали премьер-министр Словакии Людовит Одор, министр обороны Мартин Скленар, послы Украины, Германии, Дании и Норвегии.

По словам Премьер-министра Словакии, проект производства самоходных гаубиц для Украины является примером того, как работает международная кооперация и доказательством совместной солидарности с Украиной.

"Защита Украины и способность противостоять российской агрессии - в наших общих интересах. Для нас неприемлем мир, в котором международные правила не действуют и не уважаются. Наша обязанность - помогать там, где мы можем и как можем", - сказал Одор.

В посольстве также добавили, что в общей сложности текущий пакет помощи содержит 16 единиц техники, две из которых уже в скором времени поступят на вооружение Вооруженных сил Украины.

Что известно о поставках Zuzana 2 для Украины

2 июня 2022 года стало известно, что Украина подписала контракт со Словакией о поставках восьми гаубиц Zuzana 2. В соглашении приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и представители словацкого Минобороны.

На 13 августа первые четыре гаубицы Zuzana уже доставили украинским военным.

В начале октября Яро Надь сообщил , что Дания, Норвегия и Германия будут финансировать изготовление для Украины 16 гаубиц Zuzana 2 стоимостью €92 млн.

Кроме того, в том же месяце две гаубицы словацкого производства Zuzana-2 уже прибыли в Украину, впереди новые поставки оружия из Словакии.

16 января 2023 года министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Украине восьмой гаубицы.

7 июля Украина и Словакия подписали контракт о производстве 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.