Украина получила от Словакии гаубицы Zuzana 2
Во вторник, 1 августа, Словакия передала Украине две гаубицы Zuzana 2, производство которых профинансировали Дания, Норвегия и Германия
Об этом сообщил премьер-министр Словакии Людовит Одор в Twitter.
"Помощь Украине представляет совместные усилия для длительного мира, уважения свобод и ценностей. Спасибо Германии, Дании и Норвегии за отправку словацких гаубиц Zuzana 2. Будет больше", - говорится в сообщении.
Посольство Украины в Словакии подтвердило передачу Украине самоходных артиллерийских установок. Там отметили, что такие боевые машины стоят 92 миллиона евро.
Передача оружия состоялась в ареале предприятия Konstrukta-Defence в словацком городе Дубница над Вагам. На мероприятии присутствовали премьер-министр Словакии Людовит Одор, министр обороны Мартин Скленар, послы Украины, Германии, Дании и Норвегии.
По словам Премьер-министра Словакии, проект производства самоходных гаубиц для Украины является примером того, как работает международная кооперация и доказательством совместной солидарности с Украиной.
"Защита Украины и способность противостоять российской агрессии - в наших общих интересах. Для нас неприемлем мир, в котором международные правила не действуют и не уважаются. Наша обязанность - помогать там, где мы можем и как можем", - сказал Одор.
В посольстве также добавили, что в общей сложности текущий пакет помощи содержит 16 единиц техники, две из которых уже в скором времени поступят на вооружение Вооруженных сил Украины.
Что известно о поставках Zuzana 2 для Украины
2 июня 2022 года стало известно, что Украина подписала контракт со Словакией о поставках восьми гаубиц Zuzana 2. В соглашении приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и представители словацкого Минобороны.
На 13 августа первые четыре гаубицы Zuzana уже доставили украинским военным.
В начале октября Яро Надь сообщил , что Дания, Норвегия и Германия будут финансировать изготовление для Украины 16 гаубиц Zuzana 2 стоимостью €92 млн.
Кроме того, в том же месяце две гаубицы словацкого производства Zuzana-2 уже прибыли в Украину, впереди новые поставки оружия из Словакии.
16 января 2023 года министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Украине восьмой гаубицы.
7 июля Украина и Словакия подписали контракт о производстве 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.86
Покупка 36.86Продажа 37.55
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.8
- Актуальное
- Важное