Украина получила от Швейцарии 1,5 млн экспресс-тестов на COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба посольства Швейцарии в Украине.

"Председатель Национального совета Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ " Станица Луганская " передал 1,5 млн антиген-тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.

Швейцария выделила на гуманитарную помощь 6,7 млн швейцарских франков (196 млн грн, - ред.).

"Этой гуманитарной помощью на сумму 6,7 млн Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграничения", - говорится в сообщении.