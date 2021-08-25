Украина получила от Швейцарии 1,5 млн экспресс-тестов на COVID-19
Швейцария передала Украине 1,5 млн экспресс-тестов на COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба посольства Швейцарии в Украине.
"Председатель Национального совета Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ " Станица Луганская " передал 1,5 млн антиген-тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.
Швейцария выделила на гуманитарную помощь 6,7 млн швейцарских франков (196 млн грн, - ред.).
"Этой гуманитарной помощью на сумму 6,7 млн Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграничения", - говорится в сообщении.
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