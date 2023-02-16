Украина получила от Швеции понтонные переправы для возобновления движения на освобожденных территориях
Украина получила от Швеции шесть временных переправ для восстановления транспортного сообщения на деоккупированных территориях
Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
"В рамках гуманитарной помощи Швеция направила 6 катеров, которые можно использовать в качестве понтонных переправ. Это первые подобные спецсредства, которые получили гражданские дорожники, ранее их использовали исключительно военные инженеры", - рассказали в ведомстве.
"В разложенном виде эти понтонные переправы имеют длину 8 метров и могут быть использованы для восстановления транспортного сообщения на освобожденных территориях", – уточнили там.
В министерстве подчеркнули, что благодаря этим временным переправам в деоккупированные громады будут доставлять гуманитарную помощь. Также они позволят наладить логистику поставок продукции для восстановления экономической активности в громадах.
- В январе Украина получила последнюю партию подаренных Норвегией временных мостов.
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