Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

"В рамках гуманитарной помощи Швеция направила 6 катеров, которые можно использовать в качестве понтонных переправ. Это первые подобные спецсредства, которые получили гражданские дорожники, ранее их использовали исключительно военные инженеры", - рассказали в ведомстве.

"В разложенном виде эти понтонные переправы имеют длину 8 метров и могут быть использованы для восстановления транспортного сообщения на освобожденных территориях", – уточнили там.

В министерстве подчеркнули, что благодаря этим временным переправам в деоккупированные громады будут доставлять гуманитарную помощь. Также они позволят наладить логистику поставок продукции для восстановления экономической активности в громадах.