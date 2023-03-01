Украина получила от Швеции партию временных мостов
Украина получила от Швеции 14 секций понтонов, из которых можно формировать переправы, и четыре катера, которые можно использовать в качестве понтонных переправ
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
"В условиях российской агрессии временные мосты – это быстрый и эффективный способ восстановить транспортное сообщение освобожденных регионов с остальной страной", – говорится в сообщении.
Отмечают, что конструкции уже прибыли в Украину. Их разгружают, чтоб выслать на нужную локацию.
Кроме Швеции, которая с февраля 2022 года предоставила гуманитарную и гражданскую помощь на 379 млн евро, конструкции для возведения временных мостов передали Чехия и Франция. К помощи присоединилась Норвегия.
Мининфраструктуры напоминает, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине разрушены 153 моста и путепровода. Теперь удалось восстановить проезд по 80 временным переправам.
- 1 марта Украина получила от Литвы мощный автотрансформатор.
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