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Украина получила от Швеции партию временных мостов

1 мартa, 2023 среда
17:20
Общество

Украина получила от Швеции 14 секций понтонов, из которых можно формировать переправы, и четыре катера, которые можно использовать в качестве понтонных переправ

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

"В условиях российской агрессии временные мосты – это быстрый и эффективный способ восстановить транспортное сообщение освобожденных регионов с остальной страной", – говорится в сообщении.

Отмечают, что конструкции уже прибыли в Украину. Их разгружают, чтоб выслать на нужную локацию.

Кроме Швеции, которая с февраля 2022 года предоставила гуманитарную и гражданскую помощь на 379 млн евро, конструкции для возведения временных мостов передали Чехия и Франция. К помощи присоединилась Норвегия.

Мининфраструктуры напоминает, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине разрушены 153 моста и путепровода. Теперь удалось восстановить проезд по 80 временным  переправам.

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