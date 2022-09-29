Украина получила от Швеции более 501 тыс. доз ковид-вакцины Pfizer/BioNTech
В Украину прибыли более 501 тысяч ультразамороженных вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech от Швеции
Об этом сообщило представительство ЕС в Украине.
"501 120 доз ультразамороженной вакцины Pfizer/BioNTech доставлены из Швеции в Украину в рамках европейской системы распределения вакцин. ЕС и страны-члены продолжают поддерживать Украину и ее здравоохранение", - отмечают в сообщении.
О намерении Швеции передать около 500 тысяч доз известно с середины сентября. Тогда сообщалось также, что это более новая версия вакцины, адаптированная к штамму "Омикрон".
- 25 сентября в Минздраве объяснили, когда согласие родителей на вакцинацию ребенка против COVID-19 не требуется. Министерство здравоохранения еще в октябре прошлого года разрешило прививку против коронавируса детей от 12 лет, а недавно возможность создать иммунную защиту против этой инфекции решили предоставить и детям от 5 лет.
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