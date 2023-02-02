Украина получила от Швеции 570 тонн оборудования для восстановления энергетических объектов
Украина получила от Швеции 46 грузов гуманитарной помощи для нужд энергетики. Из них почти половина поступила за последние две недели
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Всего прибыло 750 тонн оборудования: генераторы, силовые трансформаторы, накопители электроэнергии, осветительные башни.
"Россияне беспощадно обстреливают объекты украинской энергетической инфраструктуры. Однако благодаря помощи наших международных партнеров энергетики быстрее проводят восстановительные работы и возвращают в дома украинцев свет и тепло", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
- В конце января правительство Швеции объявило о выделении почти 2 млн долларов для финансирования работы Международного агентства по атомной энергии "на укрепление ядерной безопасности Украины".
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