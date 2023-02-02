Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Всего прибыло 750 тонн оборудования: генераторы, силовые трансформаторы, накопители электроэнергии, осветительные башни.

"Россияне беспощадно обстреливают объекты украинской энергетической инфраструктуры. Однако благодаря помощи наших международных партнеров энергетики быстрее проводят восстановительные работы и возвращают в дома украинцев свет и тепло", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В конце января правительство Швеции объявило о выделении почти 2 млн долларов для финансирования работы Международного агентства по атомной энергии "на укрепление ядерной безопасности Украины".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb