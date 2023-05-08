Украина получила от Польши 10 истребителей МиГ-29
Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29, которые ранее обещала предоставить в рамках военной помощи
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, цитирует журналист Defence24.pl Якуб Паловский.
"Польша предоставила Украине 10 истребителей МиГ-29", – говорится в сообщении.
- 15 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша будет передавать Украине МиГ-29 постепенно, по мере пополнения собственного парка истребителями FA-50 и впоследствии F-35.
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