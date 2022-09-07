Украина получила от партнеров ракеты Harpoon на автомобильной платформе, - Пентагон

Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам Билл Лаплант.

"История состоит в том, что у одной страны, называть которую я не буду, были Harpoon, установленные на корабле, речь шла о Harpoon морского базирования. Поэтому мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их с корабля, разместили их на грузовиках с платформами. ", – отметил Лаплант.

Он пояснил, что на одном автомобиле установили модули Harpoon, а на другом – источник питания. По словам заместителя главы Пентагона, украинские военные прошли обучение для использования этого оружия еще в мае.

28 мая Минобороны Украины заявило, что Украина получает противокорабельные ракеты Harpoon для обороны в Черном море. Их предоставили Дания, Великобритания и Нидерланды.

16 июня военный эксперт Киричевски отметил, что Harpoon способен уничтожить Крымский мост и отрезать полуостров от России.

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