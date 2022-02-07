Украина получила от партнеров более тысячи тонн вооружения, - Кулеба

Об этом он рассказал на брифинге.



"Украина получает сегодня усиленную поддержку в сферах политики, безопасности и экономики. Общий объем за последние недели, месяцы пересек 1,5 млрд. Доставленного оружия общий вес более 1000 тонн", - сообщил Дмитрий Кулеба.



По словам министра, рекордный объем поставок вооружения усиливает позицию Украины во время переговоров, а ведущей темой международной политики является недопущение очередной волны войны РФ против Украины.

Напомним, 6 февраля прибыл очередной, девятый, американский самолет с военной помощью Украине. За две недели США передали Украине уже более 650 тонн оборонных боеприпасов.

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