Украина получила от партнеров более тысячи тонн вооружения, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в последнее время на фоне эскалации российской агрессии Украина получила от партнеров более тысячи тонн оружия и оборудования
Об этом он рассказал на брифинге.
"Украина получает сегодня усиленную поддержку в сферах политики, безопасности и экономики. Общий объем за последние недели, месяцы пересек 1,5 млрд. Доставленного оружия общий вес более 1000 тонн", - сообщил Дмитрий Кулеба.
По словам министра, рекордный объем поставок вооружения усиливает позицию Украины во время переговоров, а ведущей темой международной политики является недопущение очередной волны войны РФ против Украины.
- Напомним, 6 февраля прибыл очередной, девятый, американский самолет с военной помощью Украине. За две недели США передали Украине уже более 650 тонн оборонных боеприпасов.
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