Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в телеграммах.

"В этом году ООН предоставила украинцам более 4,5 млрд долларов гуманитарной помощи. Ценим такую поддержку и надеемся, что в следующем году эта сумма только увеличится", - подчеркнул премьер-министр.

Средства планируют по нескольким направлениям:

Разминирование территории Украины, в частности, в сотрудничестве с ООН.

Предоставление прямой финансовой поддержки внутренним переселенцам и обустройство убежищ для ВПЛ.

Восстановление жилья, поврежденного в результате российских атак.

Гуманитарная помощь жителям прифронтовых территорий, а также поддержка людей в зонах активных боевых действий.

Программы финансирования малого и среднего бизнеса.

Напомним, 14 декабря президент Владимир Зеленский призвал генсека ООН Антониу Гутерреша как можно скорее направить экспертов ООН на украинские энергетические объекты.

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