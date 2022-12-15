Украина получила от ООН $4,5 млрд гуманной помощи: в правительстве объяснили, куда направили деньги
В 2022 году ООН предоставила Украине более $4,5 млрд гуманитарной помощи, парламент планирует привлечь средства на поддержку переселенцев, разминирование и восстановление
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в телеграммах.
"В этом году ООН предоставила украинцам более 4,5 млрд долларов гуманитарной помощи. Ценим такую поддержку и надеемся, что в следующем году эта сумма только увеличится", - подчеркнул премьер-министр.
Средства планируют по нескольким направлениям:
- Разминирование территории Украины, в частности, в сотрудничестве с ООН.
- Предоставление прямой финансовой поддержки внутренним переселенцам и обустройство убежищ для ВПЛ.
- Восстановление жилья, поврежденного в результате российских атак.
- Гуманитарная помощь жителям прифронтовых территорий, а также поддержка людей в зонах активных боевых действий.
- Программы финансирования малого и среднего бизнеса.
- Напомним, 14 декабря президент Владимир Зеленский призвал генсека ООН Антониу Гутерреша как можно скорее направить экспертов ООН на украинские энергетические объекты.
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