Украина получила от Норвегии последнюю партию подаренных в декабре мостов: их установят на деоккупированных территориях
В Украину прибыла последняя партия временных мостовых переправ, подаренных Норвегией в декабре 2022 года. Их установят на деоккупированных территориях
Об этом сообщает Укравтодор.
"Украине подарили временные мостовые конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств. Эти конструкции позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат довоз гуманитарных грузов, проезд скорых, ремонтных бригад, эвакуацию населения", - рассказали в компании.
Там отметили, что стоимость переданных конструкций составляет 30 миллионов норвежских крон, выделенных из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел.
Отмечается, что норвежские специалисты проведут для украинских специалистов тренинг в Польше с тем, чтобы научить их собирать эти конструкции быстро и эффективно.
В Укравтодоре напомнили, что Норвегия стала третьей страной, которая с самого начала полномасштабного вторжения РФ передавала в Украину гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры. Ранее 9 временных мостов были подарены Чехией и Францией. Часть этих мостов уже смонтирована в Киевской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях, подчеркнули в компании.
- 11 января 2023 года в Украину прибыла первая партия мостов из Норвегии. Караван с гуманитарной помощью переправ отправился в декабре 2022 года
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