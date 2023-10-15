Украина получила от некоторых стран системы ПВО во временное пользование зимой, - Игнат
Украина получила во временное пользование системы противовоздушной обороны от некоторых международных партнеров, чтобы усилить защиту в зимний период
Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Такая практика у нас уже есть. Некоторые страны дали (системы ПВО, – ред.) в пользование. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственных приоритетах и государственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ее столько в мире, чтобы нам ее сразу отдать", - сказал он.
В то же время Игнат добавил, что Украина "усиливается" к зиме, поступают новые комплексы, но их нужно больше.
"То, что Украина может получить в пользование на отопительный период (эти системы, – ред.) – это большой и положительный знак", - подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.
Спикер добавил, что противовоздушная оборона имеет большое значение, особенно в отопительный период. Речь идет не только о самих установках, но и о боекомплектах, ракетах.
В то же время Игнат отказался называть конкретные государства, предоставляющие Украине системы ПВО в аренду.
"Давайте не будем озвучивать, с какими странами. Эта информация чувствительна, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы озвучивали", - добавил спикер.
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Он отметил, что в Украине полностью осознают опасность, поэтому на последней Ставке обсудили подготовку украинской энергосистемы к зиме.
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