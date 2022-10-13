Украина получила от МВФ $1,3 млрд дополнительного финансирования

Об этом в твиттере сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"$1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования МВФ в рамках RFI поступили в Украину. Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей бюджета. Благодарны нашим партнерам МВФ и Кристалине Георгиевой за непреклонную поддержку", - говорится в сообщении.

30 сентября Совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI).

7 октября Денис Шмыгаль сообщил , что МВФ предоставит Украине дополнительные 1,3 млрд долларов экстренного финансирования.

8 октября в МВФ объявили , что новый пакет финансирования Украины на 1,3 млрд долларов в рамках RFI должен удовлетворить потребности платежного баланса Украины, а также поддержать ее кредитоспособность.