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Украина получила от МВФ $1,3 млрд дополнительного финансирования

13 октября, 2022 четверг
11:19
Экономика МВФ

Украине поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования от МВФ в рамках Rapid Financing Instrument (RFI)

Об этом в твиттере сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"$1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования МВФ в рамках RFI поступили в Украину. Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей бюджета. Благодарны нашим партнерам МВФ и Кристалине Георгиевой за непреклонную поддержку", - говорится в сообщении.

  • 30 сентября Совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI).
  • 7 октября Денис Шмыгаль сообщил , что МВФ предоставит Украине дополнительные 1,3 млрд долларов экстренного финансирования.
  • 8 октября в МВФ объявили , что новый пакет финансирования Украины на 1,3 млрд долларов в рамках RFI должен удовлетворить потребности платежного баланса Украины, а также поддержать ее кредитоспособность.

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Новости
Украина
МВФ
Денис Шмыгаль
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