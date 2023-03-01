Украина получила от Литвы мощный автотрансформатор для поврежденной подстанции
Украина получила от Литвы мощный автотрансформатор. Его транспортировка стала крупнейшей логистической операцией, координированной механизмом гражданской защиты ЕС
Об этом сообщила прессслужба Минэнерго .
"В рамках сотрудничества и помощи в восстановлении энергосистемы Украина получила от Литовской Республики мощный силовой автотрансформатор, который будет установлен на высоковольтной подстанции системы передачи электроэнергии. Он трансформирует напряжение с магистрального до распределительного уровня и может обеспечить питанием до 200 тысяч домохозяйств", - говорится в сообщении.
Глава Минэнерго Герман Галущенко поблагодарил литовскую сторону за помощь и отметил, что такое оборудование важно для восстановления объектов энергетической инфраструктуры после вражеских обстрелов и обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии украинским потребителям.
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