Об этом сообщила прессслужба Минэнерго .

"В рамках сотрудничества и помощи в восстановлении энергосистемы Украина получила от Литовской Республики мощный силовой автотрансформатор, который будет установлен на высоковольтной подстанции системы передачи электроэнергии. Он трансформирует напряжение с магистрального до распределительного уровня и может обеспечить питанием до 200 тысяч домохозяйств", - говорится в сообщении.

Глава Минэнерго Герман Галущенко поблагодарил литовскую сторону за помощь и отметил, что такое оборудование важно для восстановления объектов энергетической инфраструктуры после вражеских обстрелов и обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии украинским потребителям.