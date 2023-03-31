Украина получила от Канады $1,8 млрд в рамках льготного кредитования

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

"Канада еще раз продемонстрировала, что она является надежным партнером Украины – сегодня мы получили 2,4 млрд канадских долларов, которые будут направлены прежде всего на финансирование приоритетных расходов Госбюджета. Эти средства позволят поддержать граждан Украины в условиях войны и приблизить нашу победу над российским агрессором", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отмечается, что кредит предоставляется на 10 лет, а его процентная ставка составляет 1,5% годовых.