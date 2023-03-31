Украина получила от Канады $1,8 млрд в рамках льготного кредитования
Государственный бюджет Украины получил от Канады 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд) в рамках льготного кредитования
Об этом сообщили в Министерстве финансов.
"Канада еще раз продемонстрировала, что она является надежным партнером Украины – сегодня мы получили 2,4 млрд канадских долларов, которые будут направлены прежде всего на финансирование приоритетных расходов Госбюджета. Эти средства позволят поддержать граждан Украины в условиях войны и приблизить нашу победу над российским агрессором", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Отмечается, что кредит предоставляется на 10 лет, а его процентная ставка составляет 1,5% годовых.
- Напомним, государства G7 согласилась на отсрочку выплат по предоставленным Украине кредитам до 2027 года, когда завершается действующая программа МВФ.
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