Украина получила от Канады 15 генераторных осветительных башен, до конца года их будет полсотни, - посол
Украина получила от Канады 15 генераторных осветительных башен для обеспечения работы энергетиков в темное время суток. До конца года таких башен будет 50
Об этом в Facebook сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.
"Наши герои-энергетики работают 24/7, чтобы отремонтировать поврежденную инфраструктуру и вернуть свет в дома. Вот такие 15 генераторных осветительных башен, каждая из которых высотой 8 метров, предназначенные для проведения ремонтных работ энергетических объектов в ночное время, уже прибыли в Украины", - написала она и показала фото.
"Всего наши друзья и партнеры из Canada-Ukraine Foundation к Новому году передадут 50 таких установок, чтобы наши энергетики могли работать день и ночь", - добавила посол.
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