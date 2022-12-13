Об этом в Facebook сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.

"Наши герои-энергетики работают 24/7, чтобы отремонтировать поврежденную инфраструктуру и вернуть свет в дома. Вот такие 15 генераторных осветительных башен, каждая из которых высотой 8 метров, предназначенные для проведения ремонтных работ энергетических объектов в ночное время, уже прибыли в Украины", - написала она и показала фото.

"Всего наши друзья и партнеры из Canada-Ukraine Foundation к Новому году передадут 50 таких установок, чтобы наши энергетики могли работать день и ночь", - добавила посол.

Президент Владимир Зеленский предложил проект по закупке 50 млн. LED-ламп для Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb