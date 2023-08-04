Украина получила от Германии новую партию военной помощи
В пятницу, 4 августа, правительство Германии обновило перечень военной помощи для Украины. Туда входит оборудование для разминирования и разведывательные комплексы
Об этом говорится на сайте Бундестага.
Согласно обновленной информации на сайте, Украина получила дополнительно два танка для разминирования WISENT 1, наряду с уже переданными четырьмя ранее. Также было передано 11 противоминных плугов, предназначенных для использования с танками Т-72.
Украина также получила дополнительную военную помощь, включавшую пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE. Кроме того, были переданы три разведывательных беспилотника Vector, пять мобильных антенно-башенных комплексов и девять машин для укрепления охраны границы.
К тому же, правительство Германии вместе с Данией и Норвегией передали две самоходные гаубицы Zuzana 2.
Также на сайте обновили военную помощь, которую Германия планирует предоставить Украине в ближайшее время. Она включает в себя 40 боевых машин пехоты Marder, 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, семь мобильных, дистанционно управляемых и защищенных комплексов разминирования, 5 мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE и 18 тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов.
Помощь Германии Украине
Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную помощь. В частности, украинские бойцы получают германскую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder.
С последнего, 24 марта, Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидроновые системы.
Уже в апреле страна направила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.
14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который вошли 4 зенитных ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder. А 23 мая страна передала радар для ПВО TRML-4D, разведывательных беспилотников Vector и прочее.
В июне Украина получила обещание об очередной партии помощи для фронта, в частности, боеприпасы для Leopard, 66 БТР и около 100 единиц спецтехники.
А уже впоследствии министерство обороны Германии заказало у концерна Rheinmetall 20 боевых машин пехоты Marder для Украины. Вероятно, БМП будет доставлен в страну до конца июля.
Также в июне Германия объявила о намерении предоставить Украине 381 млн евро гуманитарной помощи .
13 июля Германия передала Украине зенитки Gepard и станции управления огнем для IRIS-T.
21 июля Германия объявила новый пакет военной помощи Украине, в который впервые вошли танки Leopard, а также пулеметы, артиллерийские снаряды и другое необходимое вооружение.
24 июля Германия договорилась с Польшей о ремонте поврежденных в Украине танков Leopard.
29 июля Германия сообщила о новой партии военной помощи для Украины, которая, в частности, включает в себя зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним.
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