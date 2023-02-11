Украина получила от Германии более 300 тонн оборудования для восстановления энергоинфраструктуры

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

С июля 2022 года Украина получила от немецких партнеров 43 груза гуманитарной помощи с почти 334 тоннами оборудования для нужд энергетики. Так за последнюю неделю было доставлено 4 груза. Они перевозили более 59 тонн оборудования.

В частности, Минэнергетики получило 40 трансформаторов в рамках кампании Немецко-Украинского Энергетического партнерства по оказанию донорской помощи. Они поступили от немецкого оператора сети Stromnetz Berlin GmbH.

Среди оборудования, которое отправили Украине немецкие партнеры, есть генераторы, арматура для воздушных линий, распределительное и осветительное оборудование и электрические инструменты.

"Я благодарен Германии за то, что в такие сложные времена она рядом с Украиной и украинцами. Это оборудование в сочетании с героизмом наших энергетиков помогают возвращать в дома украинцев светло и тепло", - подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.