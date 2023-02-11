Украина получила от Германии более 300 тонн оборудования для восстановления энергоинфраструктуры
По состоянию на 11 февраля Украина получила от Германии почти 334 тонны оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
С июля 2022 года Украина получила от немецких партнеров 43 груза гуманитарной помощи с почти 334 тоннами оборудования для нужд энергетики. Так за последнюю неделю было доставлено 4 груза. Они перевозили более 59 тонн оборудования.
В частности, Минэнергетики получило 40 трансформаторов в рамках кампании Немецко-Украинского Энергетического партнерства по оказанию донорской помощи. Они поступили от немецкого оператора сети Stromnetz Berlin GmbH.
Среди оборудования, которое отправили Украине немецкие партнеры, есть генераторы, арматура для воздушных линий, распределительное и осветительное оборудование и электрические инструменты.
"Я благодарен Германии за то, что в такие сложные времена она рядом с Украиной и украинцами. Это оборудование в сочетании с героизмом наших энергетиков помогают возвращать в дома украинцев светло и тепло", - подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.
- 2 февраля стало известно, что Украина получила от Швеции 46 грузов гуманитарной помощи для нужд энергетики.
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