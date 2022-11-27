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Главная война с Россией Украина получила от Германии 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh

Украина получила от Германии 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh

27 ноября, 2022 воскресенье
14:19
война с Россией

Германия поддерживает Украину техникой и оружием – из запасов бундесвера и через поставки из промышленности, финансируемые за счет усиленной помощи федерального правительства

Об этом говорится на сайте правительства Германии, где можно просмотреть весь список переданной помощи.

Так, на прошлой неделе Украина уже получила 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh. Также Берлин передал 53 автомобиля для Пограничной службы.

Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительной информации, в том числе о модальности и времени поставок, пока передача не состоится.

Однако известно, что к отправке готовятся 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для выполнения задач поддержки.

  • К слову, Германия планирует передать Украине сотню генераторов более чем на 13 млн евро, чтобы смягчить трудности после масштабного повреждения критической инфраструктуры.

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Украина
Германия
оружие для Украины
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