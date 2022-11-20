Украина получила от Франции зенитные системы Crotale для защиты неба, - министр Лекорню
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню раскрыл детали по военной помощи, переданной Украине, отметив, что среди последних предоставленных систем - ЗРК Crotale
Об этом сообщило издание BFMTV .
Рассказывая об уже оказанной Францией помощи, Лекорню сказал, что среди последних переданных Украине систем две батареи ЗРК Crotale, а также две ракетные системы залпового огня.
Кроме того, по словам Лекорню, Киев просил о радиолокационных станциях и этот запрос еще рассматривают.
Также стало известно, что Франция вместе с другими западными партнерами присоединится к центру обслуживания военной техники для Украины в Словакии, работу которого будет координировать совместная франко-германская ассоциация оборонпрома KNDS. Среди прочего там должны обслуживать и ремонтировать гаубицы PzH 2000, САУ Caesar, зенитные танки Gepard, бронетранспортеры Dingo.
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Кроме того, отмечается, что одобренный в парламенте фонд поддержки на 200 млн евро позволит Украине заказывать необходимое у французского оборонпрома и обеспечивать обслуживание поставленных систем.
Министр рассказал, что во Франции уже прошли обучение 400 украинских военных – тех, которые будут работать с переданными системами, и эта деятельность продолжится в рамках миссии ЕС.
"Наша начальная цель - научить 2000 человек с общей сложностью 15 000, как предложили на уровне ЕС. 400 украинских военных уже прошли обучение, в том числе на системах, которые мы предоставляем", - отметил Лекорню.
По его словам, общий объем французской военной помощи Украине достиг 550 млн. евро и сейчас она по объемам помощи - в пятерке крупнейших оказывателей помощи.
- Напомним, первые гаубицы Caesar поступили в Украину еще в мае.
- В начале октября президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил планы поставки Украине дополнительных гаубиц Caesar. Предварительно речь шла о 12 единицах.
- Ранее, 10 ноября, было известно, что власти Франции планировали передать Украине еще шесть гаубиц Caesar, которые предварительно обещал президент Макрон.
- 15 ноября стало известно, что Макрон призвал Китай объединиться с Францией ради прекращения войны в Украине.
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