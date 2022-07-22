Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"Французские эксперты были в числе первых, кто прибыл в Украину для помощи в документировании военных преступлений, совершенных российскими военными на территории нашего государства. Мы благодарны французским коллегам за оказанную поддержку", – отметил заместитель генпрокурора Максим Якубовский.

Лаборатория ДНК предназначена для оперативного решения вопроса по выявлению и идентификации жертв войны на деоккупированных территориях.

Кроме того, отмечается, что представители Национальной жандармерии Французской Республики провели обучение десяти украинских экспертов по использованию материалов и оборудования этой мобильной лаборатории ДНК.

По состоянию на 19 июля, в рамках помощи Украине Франция осуществила поставки САУ Caesar. Сначала было передано 12 установок, а затем президент Эммануэль Макрон заявил о передаче еще шести САУ.

21 июля стало известно, что Франция потратит 85 млн евро на закупку самоходных артиллерийских установок Caesar взамен тех, которые она передала Украине.