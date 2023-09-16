Украина получила от Франции 31 груз гуманитарной помощи для энергосектора

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что 15 сентября министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с послом Франции в Украине Гаэлем Весьером, во время которой глава Минэнерго поблагодарил французскую сторону за поддержку энергетического сектора Украины, которая, в частности, помогла пройти предыдущий отопительный сезон.

Из Франции в Украину поступил 31 груз гуманитарной помощи общим весом около 240 тонн, который включает 141 генератор и другое необходимое энергетическое оборудование.

Галущенко отметил, что следующей зимой враг снова готовится атаковать украинскую энергетику. В рамках подготовки к отопительному сезону продолжаются ремонтные работы на поврежденных объектах, принимаются меры по наращиванию мощностей генерации, а также усиливается физическая защита энергообъектов.

Министр подчеркнул, что важную роль для балансировки и гибкости системы следующей зимой будет играть распределенная генерация. Поэтому Украина принимает меры по децентрализации генерации электроэнергии за счет увеличения мощностей ВИЭ и газовых турбин.

Глава Минэнерго также отметил сходство украинской и французской энергетических систем, что открывает дополнительные возможности для сотрудничества, в частности, в вопросах проведения экспертной оценки.

На встрече чиновники обсудили ситуацию на ЗАЭС и угрозы, которые несет оккупация россиянами крупнейшей в Европе атомной электростанции.