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Украина получила от Франции 31 груз гуманитарной помощи для энергосектора

16 сентября, 2023 суббота
06:45
Экономика

С начала полномасштабного вторжения России Франция послала Украине 31 груз гуманитарной помощи для энергосистемы общим весом около 240 тонн

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что 15 сентября министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с послом Франции в Украине Гаэлем Весьером, во время которой глава Минэнерго поблагодарил французскую сторону за поддержку энергетического сектора Украины, которая, в частности, помогла пройти предыдущий отопительный сезон.

Из Франции в Украину поступил 31 груз гуманитарной помощи общим весом около 240 тонн, который включает 141 генератор и другое необходимое энергетическое оборудование.

Галущенко отметил, что следующей зимой враг снова готовится атаковать украинскую энергетику. В рамках подготовки к отопительному сезону продолжаются ремонтные работы на поврежденных объектах, принимаются меры по наращиванию мощностей генерации, а также усиливается физическая защита энергообъектов.

Министр подчеркнул, что важную роль для балансировки и гибкости системы следующей зимой будет играть распределенная генерация. Поэтому Украина принимает меры по децентрализации генерации электроэнергии за счет увеличения мощностей ВИЭ и газовых турбин.

Глава Минэнерго также отметил сходство украинской и французской энергетических систем, что открывает дополнительные возможности для сотрудничества, в частности, в вопросах проведения экспертной оценки.

На встрече чиновники обсудили ситуацию на ЗАЭС и угрозы, которые несет оккупация россиянами крупнейшей в Европе атомной электростанции.

  • Накануне Министерство энергетики опровергло распространившуюся в ряде СМИ информацию о якобы планируемых отключениях света с 1 октября.
Украина
Франция
Енергия
помощь Украине
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