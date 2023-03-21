Об этом фон дер Ляен сообщила в Twitter.

Сегодня мы выделили еще 1,5 млрд евро Украине.

"Наша поддержка помогает Украине жить, защищаясь. И уверенно ставит Украину на ее путь в ЕС, поддерживая реформы – например эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем европейское будущее Украины", - написала фон дер Ляен.