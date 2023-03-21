Украина получила от Евросоюза 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС выделил Украине 1,5 млрд макрофинансовой помощи
Об этом фон дер Ляен сообщила в Twitter.
Сегодня мы выделили еще 1,5 млрд евро Украине.
"Наша поддержка помогает Украине жить, защищаясь. И уверенно ставит Украину на ее путь в ЕС, поддерживая реформы – например эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем европейское будущее Украины", - написала фон дер Ляен.
- 21 марта министры обороны стран-членов Европейского Союза вынесли предложение увеличить Европейский фонд мира, который используется для компенсаций за переданную Украине военную технику и боеприпасы на 3,5 миллиарда евро.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.28
Покупка 38.28Продажа 39.02
-
EUR
Покупка 40.34Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное