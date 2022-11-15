Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече глав МИД в Брюсселе, сообщает Reuters.

"Я пригласил своих военных сотрудников наиболее точно оценить общую сумму военной поддержки Украины со стороны ЕС. Я могу сказать, что, по меньшей мере, было передано вооружений на 8 млрд евро как со стороны ЕС, так и со стороны государств-членов на двусторонней основе", — отметил Боррель.

По его словам, это 45% усилий США.

Перед началом встречи глава европейской дипломатии оценил перспективы переговорного процесса между Украиной и Россией. По его словам, когда начинать переговоры, должны решать исключительно власти Украины.

"Украина сама решит, что делать. Наш долг – поддержать их", - сказал Жозеп Боррель в ответ на заявления, что Запад может подтолкнуть Киев к началу переговоров с Москвой.

Совет под председательством господина Бореля обсудил военный конфликт в Украине и участие в нем РФ. После встречи глав МИД стран ЕС завтра, 15 ноября, состоится встреча министров обороны Евросоюза.

Напомним, 11 ноября стало известно, что ЕС мобилизует 1 млрд. евро на вывоз зерна из Украины.

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