Украина получила от ЕС почти 224 тысяч артиллерийских снарядов

Об этом сообщил спикер ЕС Петер Стано, пишет DW.

"Страны-члены ЕС поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов – дальнобойных самоходных, высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов – и 2300 ракет всех типов", - заявил Стано.

Отмечается, что весной страны-члены ЕС пообещали увеличить поставки Украине артиллерийских снарядов, после чего украинские столкнулись с нехваткой крайне популярных им боеприпасов.