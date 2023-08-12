Украина получила от ЕС почти 224 тысяч артиллерийских снарядов
В рамках плана предоставления Украине миллиону артиллерийских снарядов в течение года, Евросоюз уже передал Киеву 223,8 тысячи таких боеприпасов и 2 300 ракет разных типов
Об этом сообщил спикер ЕС Петер Стано, пишет DW.
"Страны-члены ЕС поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов – дальнобойных самоходных, высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов – и 2300 ракет всех типов", - заявил Стано.
Отмечается, что весной страны-члены ЕС пообещали увеличить поставки Украине артиллерийских снарядов, после чего украинские столкнулись с нехваткой крайне популярных им боеприпасов.
- В конце июня западные СМИ сообщали, что Евросоюз разрабатывает долгосрочные гарантии безопасности для Украины .
- 3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности.
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