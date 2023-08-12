Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Украина получила от ЕС почти 224 тысяч артиллерийских снарядов

Украина получила от ЕС почти 224 тысяч артиллерийских снарядов

12 августа, 2023 суббота
11:21
Война с Россией

В рамках плана предоставления Украине миллиону артиллерийских снарядов в течение года, Евросоюз уже передал Киеву 223,8 тысячи таких боеприпасов и 2 300 ракет разных типов

Об этом сообщил спикер ЕС Петер Стано, пишет DW.

"Страны-члены ЕС поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов – дальнобойных самоходных, высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов – и 2300 ракет всех типов", - заявил Стано.

Отмечается, что весной страны-члены ЕС пообещали увеличить поставки Украине артиллерийских снарядов, после чего украинские столкнулись с нехваткой крайне популярных им боеприпасов.

Украина
ЕС
оружие
Военные новости
помощь Украине
оружие для Украины
Читайте также:
Майкл Макфол експосол США у РФ
11 августа, 2023 пятница
Экспосол США в Москве Макфол предположил, почему Вашингтон запрещает Украине бить по территории РФ
Путін
9 августа, 2023 среда
Путин предложил не сообщать Совету Европы о введении военного положения в России
Костянтин Жеваго
11 августа, 2023 пятница
Когда правоохранители порочат мою репутацию, они делают плохо Украине, - Жеваго
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.97
    Покупка 36.97
    Продажа 37.68
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
12 августа
12:05
В РФ заявили о сбитии беспилотника в Калужской области
12:05
OPINION
Сергей Фурса
Пока что Россию спасает глава ее Центрального банка
11:45
В Черном море на дежурстве находятся четыре вражеских корабля, ракетоносители отсутствуют
11:23
Эксклюзив
Пресс-офицер: 3-я отдельная штурмовая бригада строит семью из добровольцев
11:22
В Одессе открыли первые шесть пляжей для купания
11:12
В России в Уссурийске прорвало дамбу из-за обилия осадков
11:00
Обзор
"Августовское проклятие" России возвращается, между Украиной и Польшей растет напряжение, у Китая свои причины для мирных переговоров. Акценты мировых СМИ 12 августа
10:58
Российские террористы за сутки атаковали 10 регионов Украины: 5 погибших, 13 раненых
10:50
OPINION
Николай Княжицкий
Письмо Навального – это о тупиковом пути авторитаризма
10:39
Армия РФ утром ударила авиабомбой по Орехову: погиб полицейский, 12 раненых
10:09
Эксклюзив
Полицейский экипаж "Белый ангел": Через три недели из Донецкой области эвакуировано более 30 детей
10:08
OPINION
Может ли нелюстрированный Луцкий управлять разработкой дронов?
09:59
Франция осудила новые обстрелы РФ против Украины и признала их военными преступлениями
09:49
Страны Западной Африки отложили совещание по военному вторжению в Нигер
09:23
Россияне с утра ударили по Купянску-Узловому: погибла женщина
09:03
Россияне переместили десантные силы из Херсонской в Запорожскую область из-за больших потерь, - британская разведка
08:45
Эксклюзив
Глава Северодонецкого РВА: Оккупанты колоннами вывозят 200-х и 300-х через Сватово в Луганск
08:37
Обновлено
Армия РФ за сутки войны потеряла 510 военных, 5 танков и 10 артсистем, - Генштаб ВСУ
08:30
Силы ПВО уничтожили ночью над Украиной 3 вражеских дрона
08:23
В Мариуполе оккупанты проводят новую волну жестоких зачисток и проверок: исчезают гражданские люди
08:16
На Херсонщине оккупанты хотят провести "ревизию" имущества украинцев, - ЦНС
08:01
OPINION
Зачем Кабмин ликвидировал Офис уполномоченного по пропавшим без вести
08:00
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 3-го тура чемпионата Украины по футболу
07:56
Обзор
НСК "Олимпийскому" 100 лет: Лобановский, Роналду, Мадонна и Победа, которой все ждут
07:53
Обзор
Будда на войне, гастрономическая дипломатия и футбол с немцами – 5 книг о том, как пережить мятежное время
06:54
Домашнее насилие: в Украине за полгода зафиксировали почти 145 тысяч случаев
06:37
СМИ: Украина может остановить безвиз с Израилем и попросить исключить страну из встреч "Рамштайна"
05:59
Обновлено
Ночная атака Крыма: оккупанты заявляют о 20 дронах и работе ПВО
05:31
У Украины значительные успехи на Запорожье, российская оборона деградирует, любой прорыв ВСУ может стать решающим, - ISW
04:40
Масштабные лесные пожары на Гавайях: погибли уже 67 человек
04:12
Египет отказался поставлять оружие России, но не соглашается предоставить его Украине, - WSJ
03:44
С 1 сентября США и Китай вдвое увеличат количество авиарейсов между странами
03:16
Историческое падение: стоимость доллара в России достигла 100 рублей
02:20
Украинскую Формулу мира поддерживают уже 58 государств мира, - Ермак
01:52
Нидерланды передали Украине шесть мобильных медицинских комплексов
01:24
"Не будем стесняться": у Байдена готовы просить у конгресса больше средств для Украины в случае необходимости
01:05
В Кракове обнаружили наклейки с приглашением присоединяться к ПВК Вагнера
00:56
Уникальная находка: в Германии представили 1800-летнюю монету времен Римской империи
00:47
Эксклюзив
Ошибка Запада – ставить условия цивилизационного конфликта в зависимость от предвыборных кампаний, - Чалый
00:28
Украина провела переговоры по гарантиям безопасности с Грецией
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV